Juric carica il Torino: «Siamo vicini in classifica a squadre come la Lazio ma non dobbiamo accontentarci»

Juric, il tecnico granata al termine della roboante vittoria con il Napoli carica l’ambiente e cita la Lazio

Al termine della partita vinta con il Napoli, ai microfoni di Dazn Juric commenta cosi la gara e fa il punto sulla classifica citando la Lazio

PAROLE – Il presidente è sempre vicino alla squadra, non faccio nessuna richiesta di mercato. Dobbiamo essere ambiziosi, siamo sulla strada giusta perdendo partite in modo non meritato, dobbiamo dare sempre il massimo. Siamo comunque vicini a Lazio, Roma e Atalanta, non dobbiamo accontentarci. Davanti abbiamo trovato altre soluzioni, altri modi di attaccare, Sanabria e Zapata si stanno trovando bene insieme, la sensazione è che siamo più pericolosi di prima