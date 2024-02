Juric a Dazn: «Il risultato non va bene ma la prestazione della squadra è stata ottima»

Juric, il tecnico granata analizza la gara persa contro la Lazio e rilascia alcune dichiarazioni a riguardo su Dazn

Al termine della partita persa contro la Lazio, ai microfoni di Dazn interviene Juric, il quale mastica amaro ma resta comunque soddisfatto della prestazione dei suoi

PAROLE – Sono dispiaciuto del risultato ma è stata una delle migliori prestazioni. Siamo stati sfortunati ma abbiamo fatto una partita di livello alto. Dovevamo fare più di un gol prima, anche nel secondo tempo siamo partiti fortissimi, a volte il calcio è devastante ma è andata così. Se riusciamoa giocare a questi lievlli sono convinto che faremo molti punti, sei dispiaciuto ma devi essere consapevole che puoi continuare così.

Pressione? Al cotnrario, hanno approcciato come doevvano, giocando un grande calcio e andando a prendere l’avversario. Ho fatto grandi complimenti ai miei e devono avere fiducia. Vado a letto felice, sono dispiaciuto per il risultato ma quando torni a casa e vedi una partita così dici “sono contento che alleno”. Un allenatore che vede la squadra giocare così non può che essere soddisfatto. Obiettivo nostro? Il mio sogno è che andiamo in Europa, se ce la facciamo o meno non lo so ma li voglio vedere giocare così, io oggi mi sono divertito, grande crescita dei giocatori. Dobbiamo afre più punti possibili, lavoriamo con una sintonia unica. Bellanova oggi è stato strepitoso, è un ragazzo che sta crescendo e siamo tutti content