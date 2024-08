Julio Velasco CONQUISTA Parigi. Ma forse NON TUTTI ricordano il suo PASSATO alla Lazio: ecco come andò

Julio Velasco conquista Parigi con l’Italvolley femminile. Un tempo lavorò anche nella Lazio, ma forse non tutti ricordano come andò

Julio Velasco trionfa in quel di Parigi conquistando un meritatissimo oro con l’Italvolley femminile in finale contro gli USA. Dopo l’ennesimo capolavoro compiuto nella pallavolo, anche la Lazio, suo ex club, si è unita al fiume di complimenti per il tecnico italo-argentino.

Suo ex club perchè, nell’ormai lontano 1998, il CT Velasco accettò la corte di Cragnotti, volando a Formello per portare anche lì un po’ della sua mentalità vincente ad una squadra che di lì a poco avrebbe vinto in Italia e in Europa. Eppure la scintilla non scattò del tutto con Eriksson, che non voleva intromissioni nel suo lavoro di campo, così come qualcosa si spezzò con lo stesso patron biancoceleste, probabilmente a causa dell’acquisto di Vieri. Un anno e poi l’addio per andare all’Inter dove, però, non ebbe fortuna.