Julio Cesar ironizza: «Non saluto Klose perché quel suo gol ancora mi fa male»

Julio Cesar, il portiere brasiliano nel pre partita ironizza riguardo l’ex calciatore tedesco e ricorda la partita del mondiale

Ormai ci siamo, tra poco la Lazio torna in campo per sfidare il Bayern nel primo match che vale gli ottavi di finale. Uno dei protagonisti essendo doppio ex è Miro Klose il quale presente allo stadio non fa dimenticare Brasie-Germania 1-7 a Julio Cesar, il quale su Prime a riguardo si esprime cosi

PAROLE – Non saluto Klose perché mi ha segnato nel 7-1 al Mondiale tra Brasile e Germania, ancora mi fa male (ride, ndr). Scherzi a parte, siamo amici