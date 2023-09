Jugovic: «Luis Alberto con una giocata ti può risolvere la partita» Le parole dell’ex biancoceleste

In occasione della sfida tra Juventus e Lazio, il doppio ex, Vladimir Jugovic, ha espresso il suo parere sul dualismo tra Luis Alberto e Adrien Rabiot. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE- Fondamentali? Lo sono tanto entrambi, ma per ragioni diverse. Rabiot è un uomo di equilibrio fondamentale per la Juve, un ‘tuttocampista’ che ha forza, è bravo negli inserimenti, vince i contrasti e salta bene di testa. Luis Alberto, invece, ha la singola giocata di qualità che ti può svoltare una partita. Una magia, un gol o un assist dei suoi e la Lazio si trova in vantaggio. Come è successo a Napoli prima della sosta, senza andare troppo indietro nel tempo