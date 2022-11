Mourinho: «Zaniolo ha un ematoma molto grande». Lazio a rischio?

José Mourinho, nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Ludogorets, ha parlato di Zaniolo: presenza con la Lazio a rischio?

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Ludogorets in Europa League, José Mourinho ha parlato così di Zaniolo:

«E’ stata fatta giustizia, tre giornate erano troppe. A mio avviso era da massimo un turno. Può aiutarci a vincere, è un giocatore importante. Prima dell’allenamento non sono in grado di dire se giocherà o meno, comunque. L’ematoma è grande, vediamo oggi come si sente».