Mourinho, siamo alle solite: «C’è chi tifa per il nostro 8° posto»

Il solito Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Venezia: qualcuno preferirebbe vedere la Roma ottava

José Mourinho, tecnico della Roma, si è così espresso in conferenza stampa sulla corsa europea:

«Penso e spero di no. C’è gente interessata al fatto che possiamo vincere la Conference per avere più squadre italiane in Europa. Ma questo non si deve fare, è mancanza di rispetto per chi lavora come noi. La mancanza di concentrazione per queste ultime due gare non ci sarà. Siamo un po’ stanchi degli arbitri all’interno del Var puniti e sospesi solo dopo la nostra gara, nessuno ci ridà quei punti. Vogliamo finire quinti o sesti e non ho paura ci venga a mancare la concentrazione».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA