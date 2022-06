L’ex chief dello Shakhtar esalta Marcos Antonio: «Perfetto per Sarri»

L’ex chief dello Shakhtar ha fatto i complimenti alla Lazio per l’acquisto di Marcos Antonio: il centrocampista è perfetto per Sarri

José Beto, ex chief dello Shakhtar, ha elogiato Marcos Antonio dalle colonne del Corriere dello Sport:

«Marcos Antonio è perfetto per un mister come Sarri. Può giocare in ogni ruolo del centrocampo. Può essere un regista alla Pirlo e alla Verratti, ma anche una mezzala ‘box to box’. Lucas Leiva? Marcos è più dinamico, probabilmente non altrettanto forte nei duelli, però è molto intelligente».