Altafini: «Immobile arriverà a 200 gol, mi ricorda Signori»

José Altafini, famoso ex attaccante, è convinto che Ciro Immobile raggiungerà quota 200 gol: le sue dichiarazioni

José Altafini, intervistato dal Corriere dello Sport, ha analizzato il rendimento di Ciro Immobile:

«Merita sicuramente di arrivare a quota 200 gol e di superarla. È un grande attaccante, mi ricorda Signori per la facilità con la quale riesce ad andare a segno con continuità ogni stagione, proprio come Beppe con la maglia della Lazio. Adesso è 32enne, può ancora migliorare il suo bottino. Io ho continuato a giocare e segnare fino a 38 anni… L’età non è un problema quando sei forte e quando sai come fare gol. E Ciro Immobile sa bene come si fa. Sono certo che possa riuscire anche lui a superare quota 200 e battere altri record. Se lo merita per quello che sta facendo».