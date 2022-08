Jorginho: «Lavorare con Sarri è stato bellissimo, quando è andato via...»

Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato del suo rapporto con il tecnico della Lazio Sarri

Jorginho, centrocampista del Chelsea, ai canali ufficiali dei Blues ha parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri.

LE PAROLE – «Il lavoro che ho fatto con lui è stato bellissimo, siamo arrivati insieme al Chelsea. Mi ha dato fastidio però quando dicevano che fossi qui solo perché c’era lui. Quando se n’è andato l’ho vista come un’opportunità per me, per dimostrare a tutti che si sbagliavano».