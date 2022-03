Jorginho amaro: «Ripenserò per sempre ai due rigori sbagliati»

Jorginho ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali: le sue dichiarazioni

Jorginho ha parlato a Rai Sport dopo l’eliminazione dell’Italia ai Mondiali.

COSA È MANCATO – «Parlando di calcio, credo che quello non sia mancato perchè abbiamo sempre creato e dominato le partite ma non siamo riusciti a concludere. Non è dare la colpa a nessuno ma è la realtà. In queste ultime partite non siamo riusciti a concludere e abbiamo commesso dei piccoli errori che hanno fatto la differenza dove gli altri hanno trovato dei gol che prima non accadevano».

RIGORI SBAGLIATI – «Dobbiamo guardare la realtà, ancora ci penso e ci penserò per tutta la mia vita. Sbagliare per due volte e non riuscire ad aiutare la tua squadra e far felice il tuo paese è una cosa che ti porti dietro».