Jorge Silva: «La Lazio deve assimilare i concetti di Sarri, poi...»

Jorge Silva, calciatore della Lazio, ha parlato dell’evoluzione della Lazio di Sarri della sfida contro il Porto di questa sera

Intervenuto a TSF Radio Noticias, Jorge Silva ha parlato in questi termini della Lazio di Sarri:

«La squadra è stata curata da Inzaghi. Sarri ha idee diverse. I calciatori ha già assimilato alcune di queste idee ma non tutte. Credo che quando accadrà, questa Lazio sarà molto difficile da battere».

ANNATA – «Questa stagione non sta andando come ci aspettavamo. Le idee del nuovo tecnico sono diverse, abbiamo avuto alti e bassi. La sfida? Sérgio Conceição è molto apprezzato qui in Italia, e anche dai tifosi della Lazio. Pertanto, poiché conoscono Conceição come allenatore e come persona, tutti sanno cosa aspettarsi dal Porto. L’assenza di Immobile può essere molto importante nel gioco. È un giocatore che fa tanti gol, da due o tre stagioni è sopra i 20 a stagione. Alla Lazio mancherà molto».