Jony, stagione da cancellare per l’ex Lazio: l’ultimo episodio non lascia dubbi

Jony, l’ex giocatore della Lazio ha vissuto una stagione disastrosa nel club in cui invece voleva rilanciarsi e il suo futuro è in dubbio

Che la stagione di Jony che doveva essere quella del rilancio, è invece stata disastrosa non è purtroppo un mistero e l’ultimo caso ne è una prova definitiva. L’ex Lazio infatti domani non prenderà parte alla sfida che chiude la stagione dello Sporting Gijon, e quindi non avrà modo di salutare a dovere i suoi ex compagni.

Il suo futuro in Spagna risulta essere in forte discussione, con il club spagnolo che ne discuterà con la Lazio che riaccoglierà il calciatore.