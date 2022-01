Jony Sporting Gijón, l’allenatore: «Farebbe felici i tifosi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

David Gallego, allenatore dello Sporting Gijón ha commentato con una battuta il possibile arrivo di Jony

Jony è uno dei nomi in uscita dalla Lazio e che potrebbe sbloccare il mercato in entrata. Il centrocampista è vicinissimo allo Sporting Gijón ma manca ancora qualcosa affinché l’affare si chiuda. Intanto David Gallego, tecnico del club che milita in Segunda Division, ha commentato così la notizia ai microfoni de El Comercio.

PAROLE – «Dato che non ce l’ho qui, non gli do importanza. So che è un nome che emoziona i fan».