Jony avvisa la Lazio: «Futuro? Mi piacerebbe continuare all’Osasuna»

Jony, centrocampista della Lazio in prestito all’Osasuna, avvisa il club biancoceleste sul suo futuro: vuole rimanere in Spagna

Sulle pagine del Diario de Navarra, Jony ha parlato del suo futuro e delle sue ambizioni, avvisando la Lazio: vuole restare all’Osasuna.

«C’è un’opzione di acquisto volontaria. In linea di principio, se decideranno di non riscattarmi, tornerò alla Lazio. In questo momento è troppo presto per parlarne, non ho potuto dimostrare il mio valore, Cercherò di finire nel miglior modo possibile e alla fine ci siederemo a parlare per vedere le intenzioni che hanno entrambe le società. Se mi piacerebbe rimanere? Si, come no. Ovviamente. Mi piacerebbe continuare. Sono molto a mio agio. È gente familiare, umile e semplice. Anch’io sono così. Mi sento a mio agio in questo ambiente. Non nascondo che mi piacerebbe continuare. Ma, ovviamente, non è qualcosa che dipende solo da me. Devo fare molto della mia parte per dimostrare che se si fidano di me non si sbagliano. Se ci sono stati già dei colloqui? No, è difficile quando non stai giocando. Penso che accadrà quando la stagione sarà finita»