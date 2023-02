Jony, non c’è pace per l’ex Lazio con lo Sporting Gijon: i dettagli

Jony, nuova disavventura per l’ex giocatore della Lazio in Spagna, dove viene espulso senza neanche entrare sul terreno di gioco

L’avventura in Spagna per Jony non sta andando certamente come l’ex Lazio si immaginava, e l’ultima partita del Gjon non ha fatto eccezione. Il giocatore è riuscito a mettere qualche minuto nelle gambe da quando è approdato in Spagna ma durante l’ultimo match è stato espulso senza neanche entrare in campo.

Alla fine del primo tempo Jony, è stato espulso dal direttore di gara per proteste dovute ad un azione precedentemente accaduta in campo.