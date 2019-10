Jony, il Malaga rischia il fallimento: come cambia lo scenario

Jony, situazione critica per il Malaga che ora rischia seriamente il fallimento

Il Malaga è nel buio più profondo. Non sembra avere mai fine il declino degli spagnoli del patron Al Thani che ora si trova nei bassifondi della classifica di serie B spagnola. A peggiorare le cose si aggiunge anche un’altra questione: se infatti il club non pagherà i 5 milioni richiesti per l’iscrizione al prossimo campionato potrebbe profilarsi l’ipotesi della bancarotta.

Come riporta il Corriere dello Sport se le cose dovessero andare così finirebbe anche la questione legata a Jony. Il giocatore infatti sta scendendo in campo con un transfer provvisorio. La Lazio e il calciatore rimangono alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.