Caso Jony, dalla Spagna: «Il Malaga agirà per vie legali»

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul triangolo che coinvolge Jony la Lazio e il Malaga

Il Malaga dichiara guerra alla Lazio. Dalla Spagna ne sono certi. Dopo il transfer inviato dalla FIFA ai biancocelesti, il club spagnolo avrebbe preso la decisione di agire per vie legali. Stando a quanto riportato da Deportes Cope Malaga, il Malaga si sarebbe appellato alla giustizia ordinaria, denunciando la Lazio nel tribunale della stessa città andalusa.

CIFRE – Il giornalista Emilio Guerrero ha svelato un’offerta che la Lazio avrebbe fatto recapitare al Malaga. La proposta sarebbe stata di 63.500 euro per il cartellino del giocatore. Al-Thani però aveva preteso sin dall’inizio 2 milioni di euro e infastidito dal comportamento del club biancoceleste, sarebbe andato su tutte le furie. Il patron non pare aver gradita l’offerta, definita in un certo senso provocatoria, fatta dalla Lazio.

