Jony fuori per infortunio: gli ex compagni della Lazio gli scrivono – FOTO

Jony fuori per quache settimana a causa di un nuovo infortunio. Il centrocampista dell’Osasuna riceve i messaggi degli ex compagni

Qualche settimana fuori dal campo per Jony, centrocampista dell’Osasuna in prestito dalla Lazio. Il giocatore sui social ha scritto: «Uscire per un infortunio e poco tempo dopo subirne un altro crea rabbia e impotenza. Starò fuori qualche settimana e non potrò aiutare la squadra in un momento difficile. Il calcio è anche questo e a me sta toccando di viverlo in questa stagione che non è la migliore ben me. Ora a lavoro per recuperare».

A lui sono arrivati tanti messaggi da parte degli ex compagni che gli augurano buona guarigione. Dal «Forza fratello» di Radu al «Passa presto» di Luis Alberto. Anche Correa, Cataldi e Reina hanno scritto al giocatore.