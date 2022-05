Jony: «Ho un contratto con la Lazio ma voglio rimanere allo Sporting»

Jony ha parlato del suo futuro ai microfoni de El Desmarque: le dichiarazioni del giocatore dello Sporting Gijón

Jony non ha avuto molto spazio da gennaio allo Sporting Gijón ma ciò nonostante ha tutta l’intenzione di rimanere a giocare in Spagna. Queste le parole del giocatore in prestito dalla Lazio ai microfoni de El Desmarque.

FUTURO – «Qui sono felice. Non sarebbe un problema per me continuare allo Sporting. Non importa se si tratta di seconda o prima divisione. Lo sport è la mia casa. Non devo dimostrare il mio impegno. Farò di tutto per rimanere qui, sapendo che ho un contratto con la Lazio. Per quanto mi riguarda, sono assolutamente favorevole a restare».