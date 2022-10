Jony ferito dal trattamento della Lazio: il retroscena dalla Spagna

Jony sembra aver finalmente ritrovato la forma fisica nella sua esperienza allo Sporting Gijon: un retroscena sulla Lazio fa discutere

Jony, terzino della Lazio in prestito allo Sporting Gijon, sta finalmente ritornando la giusta forma fisica nella sua avventura spagnola.

Come riferito da La Nuova Espana, il calciatore è rimasto scottato dal trattamento estivo della Lazio. «L’estate alla Lazio lo ha ferito molto. Settimane e mesi senza giocare, allenarsi essendo consapevoli di non avere opportunità. Non gli hanno dato opzioni, la Lazio è stata inflessibile».