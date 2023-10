Barone a Sky: «Occhio alle ripartenze della Lazio. Fiorentina non in vendita»

Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Lazio all’Olimpico

Ai microfoni di Sky prima di Lazio-Fiorentina, Joe Barone ha dichiarato:

«Dobbiamo essere attenti sulle ripartenza e sul sistema di gioco. È una partita che va combattuta e noi ci dobbiamo credere. Dobbiamo uscire fuori da questa storia che dura dal 2015. Serve tanto carattere oggi. Siamo concentrati partita per partita. La Lazio è una squadra che fa la Champions. È uno scontro diretto di qualità. Dobbiamo cercare di portare punti a casa. Dobbiamo far vedere e convincere. La Fiorentina non e stata mai in vendita. Sono tutte storie false. Concentriamoci sul campionato».