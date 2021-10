Correa: «Esordio con l’Inter? Vi racconto le mie sensazioni»

Il nuovo attaccante dell’Inter Joaquin Correa ha parlato della sua esperienza in nerazzurro. Ecco tutte le dichiarazioni.

ESORDIO – «L’esordio con questa maglia è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. A volte puoi solo sognare il modo migliore per presentarti ai tifosi e io ho avuto la fortuna di vivere la partita contro il Verona: doppietta, vittoria e dare il via alla mia avventura in nerazzurro».

INTER – «Il calcio è la mia vita essere arrivato all’Inter è un orgoglio che voglio continuare a meritarmi. Ci sono stati tanti argentini qui e mi porto qualcosa di loro, qualche loro insegnamento».

