Jeda: «Questo è il mio ricordo di Astori come uomo. Nazionale? Penso che Spalletti sia un grande allenatore per l’Italia»

Jedaias Capucho Neves, ex giocatore, ha parlato in esclusiva di diversi temi del campionato e non solo ai microfoni di Cagliarinews24

Jedaias Capucho Neves ha spaziato tra diversi temi, dalla partita con l’Hellas Verona a quella contro la Fiorentina e non solo. L’ex giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva per CagliariNews24. Le sue parole:

L’ex difensore del Cagliari è scomparso in modo tragico quando giocava per la Fiorentina. Oltre all’aspetto puramente tecnico, per lei Jeda che uomo e compagno di squadra (e di spogliatoio) è stato Davide Astori?

«Mi ha fatto molto piacere seguire per la prima volta il Cagliari alla Unipol Domus e vedere il pubblico. Confermo quanto avevo già detto, ovvero che penso che i rossoblù debbano sfruttare al meglio il fattore casa. Il pubblico sardo ti dà qualcosa in più come ambiente e a livello di cattiveria agonistica, tutte cose che poi ti servono per vincere le partite. Queste sono le partite che servono al Cagliari e che fanno la differenza, non serve neanche vincerle 3/4/5 a zero. In Serie A c’è tanto equilibrio per cui quando vinci una partita 1-0, controllando e rischiando poco, vuol dire che secondo me sei sulla strada giusta. La squadra mi è piaciuta molto, ho visto un Cagliari molto concentrato e con dei grandi leader in campo».

INTERVISTA COMPLETA A JEDA SU CAGLIARINEWS24