Jeda a CagliariNews24: «Sulla prossima Serie A ho QUESTA convinzione. Alla Nazionale Italiana CONSIGLIO di...»

Jeda Capucho Neves, ex attaccante del Cagliari, ha parlato della prossima Serie A e del momento della Nazionale Italiana

Oltre a queste squadre citate, quali altre formazioni della Serie A potrebbero lottare per un posto nelle competizioni europee? Potrebbe esserci una possibile sorpresa?

«Una squadra che mi mette tanta curiosità è il Como. Non facciamoci ingannare dal fatto che sia una neopromossa. Conosciamo la disponibilità economica della società, infatti abbiamo già intravisto dei nomi importanti e di prima fascia. Mi aspetto che possa essere un outsider nel campionato di Serie A. Le possibilità di intervenire in maniera importante sul mercato ci sono. Dell’Atalanta non parlo perché è una certezza del nostro campionato e sicuramente lotteranno per un posto nella zona alta della classifica. Per Roma e Lazio aspetto ancora di vedere i movimenti di mercato perché molto dipenderà da quello. Il Bologna quest’anno farà la Champions League con tutto il grande merito che ha avuto, complimenti alla società, bisogna vedere anche lì che tipo di mercato farà. Sono molto curioso anche della Fiorentina perché il cambiamento dell’allenatore ti porta ad avere degli sviluppi diversi. Tutto dipende da che tipo di mercato si andrà a fare con il cambio di allenatore. Non c’è niente di scontato e il calciomercato influisce tanto».

Da quali giocatori dovrebbero ripartire Brasile e Italia?

«Per il Brasile Vinicius, Endrick, hanno parlato tantissimo di Neymar. Lo avrei rigenerato per ritrovare un po’ di personalità nel Brasile. Vinicius è il punto di forza, ma io cambierei l’allenatore. Per l’Italia bisogna capire il discorso tecnico, se la federazione crede ancora in Spalletti. Io credo che sia un grande allenatore, su questo non c’è dubbio. Purtroppo, come i giocatori, ci sono anche gli allenatori di Nazionale e di club. Nell’Italia, ci sono molti giocatori di Club che spariscono quando vestono la maglia della Nazionale. Vedo la stessa cosa anche nel Brasile. In Italia metterei i giovani e ci crederei fino in fondo, i vari Calafiori, Bastoni, Buongiorno… bisogna credere in questi giocatori qua, l’osso duro di questa Nazionale. Ci sono da fare valutazioni su tanti altri. Bisogna vedere se questi giocatori sono da Nazionale oppure no perché molte volte ti ingannano. Nel club è una cosa, ma in Nazionale cambia tutto».

