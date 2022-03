James Wilson: «Grande commozione per mio padre, Immobile è come lui»

James Wilson, figlio del compianto Pino, ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport: le sue emozioni dopo Lazio Venezia

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, James Wilson, figlio di Pino, ha parlato della serata di lunedì e delle emozioni provate durante Lazio-Venezia nel ricordo del padre:

GARA COL VENEZIA – «Una tempesta di emozioni, triste e bella al tempo stesso. Il dolore resta, ma c’è pure la soddisfazione di vedere quanto tuo padre sia amato. Anche da gente giovane che non lo ha visto giocare. Vuol dire che ha lasciato qualcosa come uomo oltre che come giocatore».

FASCIA ROSSA IN ONORE DI WILSON – «Un’altra emozione speciale, il modo più bello per omaggiare mio padre. Ma belle e toccanti sono state pure le parole di Ciro, sia quelle pronunciate il giorno del funerale sia quelle dopo la vittoria col Venezia che ha dedicato a papà».

IMMOBILE COME WILSON – «Senz’altro. Immobile è un giocatore formidabile e un grande leader. Sono davvero felice che il successo sul Venezia, nel giorno del ricordo di mio padre, porti solo la sua firma, sembra un segno del destino. Lui e anche Radu sono quelli che incarnano maggiormente lo spirito del club».

DERBY – «Già. La Partita. Mio padre la viveva sempre a mille. Mi diceva che queste gare si vincono con la testa. Vero, in particolare quest’anno che Lazio e Roma si equivalgono».