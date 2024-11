James Rodriguez Lazio, è già addio con il Rayo? Dalla Colombia sicuri: Fabiani ci riprova

James Rodriguez Lazio, dalla Colombia arrivano rumors secondo i quali i biancocelesti vorrebbero riprovarci dopo il tentativo della scorsa estate

Ritorno di fiamma nel calciomercato Lazio per James Rodriguez? Il colombiano era stato accostato ai biancocelesti in estate, ma poi alla fine il calciatore si è accasato al Rayo Valecano, in cui però al momento non è ancora riuscito a ritagliarsi il suo spazio.

In Colombia, dove rimane uno dei pilastri della nazionale dei Cafeteros, si sta tornando a parlare di un interesse dei biancocelesti per gennaio: secondo quanto riportato da Steven Arce, direttore di AS Colombia, Fabiani sta valutando la posizione del calciatore, che potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio.