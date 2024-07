James Rodriguez Lazio, dalla SPAGNA un club fa sul serio: è il regalo per il CENTENARIO

James Rodriguez Lazio, non solo i biancocelesti sul fantasista biancoceleste: dalla Spagna una squadra vuole regalarselo per i 100 anni

James Rodriguez nell’ultima Copa America ha dimostrato di avere ancora le qualità per fare la differenza in Europa: per questo motivo la Lazio e non solo hanno messo gli occhi sull’ex Real e Bayern Monaco.

Tra queste, come riportato da Marca, c’è anche il Rayo Vallecano: il club spagnolo festeggia il centenario in questa stagione e il presidente Martín Presa vuole fare un grosso regalo ai tifosi.