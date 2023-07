Jacobelli: «Un mercato che i tifosi biancocelesti si auguravano fosse diverso». Le parole del giornalista sul mercato della Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW, Xavier Jacobelli ha espresso il suo parere sul mercato della Lazio, sul nuovo arrivato Sow e sull’atteggiamento manifestato da Luis Alberto. Le parole:

PAROLE– «Un mercato al rilento, un mercato che i tifosi biancocelesti si auguravano fosse diverso e ora sperano in un’accelerazione. Ogni allenatore spera di poter avere un organico quasi al completo in ritiro. Sarri ha espresso la preferenza per Milik e Zielinski, sono sfumati per motivi diversi. Poi ha chiesto Berardi, ma in questo momento dovrebbe rimanere al Sassuolo. Dopo la cessione di Milinkovic da 40 milioni e i circa 50 milioni della Champions Sarri e i tifosi si aspettavano un altro mercato. Il tempo passa, vedremo se Sow potrà dare una mano. Sarri ha ottenuto un risultato strabiliante, l’auspicio è che la società possa esaudire le richieste dell’allenatore. Il mal di pancia di Luis Alberto è un sintomo di un ambiente non particolarmente sereno ».