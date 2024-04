Jacobelli sulla Lazio: «Bisogna avere pazienza con Tudor, deve ancora...»

Jacobelli, il giornalista analizza la situazione della Lazio post derby e si sofferma sul tecnico croato: le sue parole

Ai microfoni di Notizie.com ha parlato Xavier Jacobelli, il quale alla luce della sconfitta con la Roma analizza cosi la situazione della nuova Lazio di Tudor

PAROLE – Bisogna dare tempo a Tudor. Non possiamo dimenticare che è arrivato da due settimane. Ha bisogno ancora di qualche partita per conoscere la squadra. E comunque a sette giornate dalla fine è presto per dare giudizi