Jacobelli risponde a Sarri: «Coppa antisportiva? Facile dirlo ora...»

Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio rispondendo a Maurizio Sarri, che ieri ha definito la Coppa Italia una competizione antisportiva. Le parole del direttore di Tuttosport.

«Comprendo le perplessità di Sarri ma non condivido la definizione di ‘antisportiva’. Se le cose non ti piacciono, lo devi dire prima non alla vigilia di un quarto di finale. E poi la Lazio negli ultimi anni ha vinto diverse volte il trofeo, oltre alla Supercoppa italiana. Le regole vanno contestate all’inizio di una competizione. In Lega poi c’è un certo Lotito che ha una certa voce in capitolo: il primo interlocutore di Sarri dovrebbe essere il suo presidente».