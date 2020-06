Jacobelli: «Lotito? Merita stima e rispetto per quanto fatto fino ad ora»

Jacobelli, le parole del direttore di Tuttosport in merito alla ripresa del campionato e anche all’operato di Lotito

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Ecco le sue parole.

CAMPIONATO – «Atalanta-Lazio? Prima i bergamaschi avranno il recupero di campionato e credo sia importante quella sfida. Ci dobbiamo aspettare un nuovo campionato e ovviamente sarà decisiva la preparazione sostenuta in queste settimane. Oggi non abbiamo elementi di valutazione per fare previsioni sulla partita. I 5 cambi non è detto che agevolino qualcuno, non credo che ci sarà una sistematica quinta sostituzione. Dipenderà da molti fattori, infortuni compresi».

SCUDETTO – «Nella lotta per il titolo, già dalla gara contro la Sampdoria, vedremo che ruolo avrà l’Inter come terzo incomodo. Ci saranno forti motivazioni, anche da parte delle squadre in lotta per la salvezza. Ci sono situazioni particolari, come quella di Lautaro Martinez, e bisogna vedere quanto inciderà anche il fattore mercato».