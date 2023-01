Jacobelli: «La Lazio ieri ha dato un segnale alle concorrenti Champions»

Jacobelli, il giornalista analizza e commenta la prestazione della Lazio di ieri sera contro il Milan di Pioli

La roboante vittoria ma in particolare la straordinaria prestazione della Lazio di Sarri, ha non solo entusiasmato i tifosi biancocelesti ma anche lasciato stupiti gli appassionati di calcio. Ai microfoni di TMW ad analizzare la gara della squadra di Sarri è Jacobelli

PAROLE – «La Lazio ha dato un segnale molto importante perché ha fatto tre passi avanti nella corsa alla Champions. Il Napoli vola via e alle sue spalle ci sono cinque squadre in tre punti per tre posti

«I biancocelesti , dall’altra parte, hanno giocato la miglior partita sotto la gestione Sarri. Ora bisogna vedere se i biancocelesti riusciranno a dare continuità a quanto visto ieri»