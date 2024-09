Jacobelli a INTERNEWS24: «Il fattore Europa inciderà sul campionato»

Le parole di Xavier Jacobelli in esclusiva a Internews24: «Queste prime cinque giornate ci hanno confermato come questa stagione sarà atipica»

Xavier Jacobelli ha parlato in esclusiva a Internews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

In testa al campionato adesso c’è il Torino, con Napoli e Juve a pochi punti di distanza che hanno pareggiato fra di loro. Come vede la lotta per lo scudetto per quanto riguarda le rivali.

«Queste prime cinque giornate ci hanno confermato come questa stagione sarà atipica. Perché 8 squadre, sulle 20 in lizza, gareggiano nelle nuove coppe europee le cui formule sono state riviste e hanno ampliato il numero delle partite. Quindi fatalmente, a mano a mano che ci inoltreremo nella stagione, il fattore Europa inciderà eccome sul rendimento delle squadre che partecipano alle tre competizioni UEFA e su quello delle squadre che loro malgrado non sono impegnate in ambito internazionale. Sto pensando al Napoli, credo che l’effetto Conte si stia già facendo sentire in maniera molto positiva nella squadra partenopea. Abbiamo visto come ha pareggiato bene, con grinta, personalità e determinazione sul campo della Juventus. Ha inanellato il quarto risultato utile consecutivo, prima di questo pareggio c’erano state tre vittorie consecutive, evento che non si ripeteva da 10 mesi. Quindi il Napoli certamente potrebbe avvantaggiarsi suo malgrado, dato che avrebbe preferito partecipare ad una competizione europea. Del Milan abbiamo detto, ci sono anche altre formazioni. Il Torino in questo momento è in testa, cosa che non si verificava dal 1977. L’altra sera ha provato la delusione cocente perché i tifosi si aspettavano che la squadra andasse avanti in Coppa Italia, invece l’Empoli, che è un’altra formazione da seguire con grande interesse, sta facendo cose molto positive. Lo dice anche la classifica: in questo momento il gruppone al vertice non si è ancora sgranato. Io credo che un giudizio sulle possibilità delle varie squadre, che possa essere più completo, possa esser dato al termine del ciclo di partite che ci separa dalla seconda sosta del campionato».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A XAVIER JACOBELLI SU INTERNEWS24.COM