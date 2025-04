Jacobelli a Juventusnews24: «L'Italia al Mondiale 2026? Mi auguro riesca ad andarci altrimenti deve...»

Jacobelli, il giornalista ai microfoni di Juventusnews24 ha rilasciato alcune sue considerazioni relative alla Nazionale di Spalletti

Secondo lei l’Italia riuscirà a qualificarsi ai Mondiali del 2026?

«Me lo auguro (ride, ndr) perché se non riesce a qualificarsi con un mondiale a 48 squadre è meglio che vada a nascondersi. Mi auguro che la Nazionale che andrà in campo a Oslo il 6 Giungo contro la Norvegia, attinga alle conclusioni del campionato. Perché sinceramente non vedere Orsolini contro la Germania, lasciato a casa – con l’attaccante del Bologna che sta vivendo la sua migliore stagione 13 gol 3 assist – così come mandare allo sbaraglio Maldini che alle spalle aveva 26 minuti ufficiali con la maglia dell’Atalanta in Seria A, è stato un errore. Soprattutto perché l’interessato ha ricevuto troppe critiche immeritate perché se tu hai 26 minuti di Seria A nelle gambe, non puoi pensare che possa partire titolare contro la Germania in una partita così importante. L’abbiamo visto come è andata».

