Jacobelli: «Bayern, missione impossibile per la Lazio, ma…» Le parole del giornalista sul sorteggio

Sul sorteggio Champions della Lazio, ha parlato anche Xavier Jacobelli, ai microfoni di Tmw Radio:

«Sulla carta è mission impossible per la Lazio, ma sappiamo come nel calcio mai dire mai. Certamente il Bayern è favorito, non solo per il palmares e per la sua forza economico, ma perché la Lazio è una squadra è decisamente discontinua. Dai vicecampioni in carica ci aspettavamo tutt’altro torneo di Serie A»