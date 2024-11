Jacobelli sbotta: «Ajax Lazio? Atto discriminatorio e insopportabile per i tifosi. Vi spiego cosa succede»

Jacobelli sbotta dopo le note vicende di contorno in vista di Ajax Lazio di Europa League: il commento in merito del giornalista

Sulle frequenze di Radio Radio, Xavier Jacobelli ha commentato così il divieto di trasferta imposto ai tifosi della Lazio per la trasferta in casa dell’Ajax.

LE PAROLE – «Penso che sia evidente il tentativo delle autorità olandesi di rifarsi una verginità dopo quanto accaduto nella notte tra il 7 e l’8 novembre, quando in occasione di Ajax-Maccabi le vie olandesi furono teatro di una vergognosa, indecente caccia all’ebreo che vide le autorità olandesi assolutamente incapaci di prevenire tutto. Detto questo, quello che è in atto in questo momento non è soltanto un atto evidentemente discriminatorio, in maniera insopportabile nei confronti dei tifosi della Lazio, ma soprattutto è necessario perché questa vicenda ha aperto un caso diplomatico».