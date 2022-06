Ivo Pulcini sarà ancora il direttore sanitario della Lazio: l’annuncio social – FOTO

Ivo Pulcini confermato come direttore sanitario della Lazio: è arrivato l’annuncio social – FOTO

Ivo Pulcini confermato come Direttore Sanitario della Lazio. L’annuncio l’ha dato lo stesso medico su Instagram, sottolineando come l’incarico prosegue da diciotto anni consecutivi. Nonostante la storia travagliata dei tamponi, per la quale è stato condannato a 5 mesi di inibizione, il presidente Claudio Lotito lo ha voluto confermare.

ANNUNCIO – «Il pulcino dell’aquila confermato direttore sanitario della S.S. Lazio per il diciottesimo anno consecutivo, stagione agonistica 2022/2023. Grazie per la rinnovata fiducia al Presidente più longevo della serie A, Claudio Lotito».