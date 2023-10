Zazzaroni non ci sta: «Smentita della Roma su Mourinho? Non è credibile»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha criticato la smentita della Roma sulle voci di esonero di José Mourinho: le dichiarazioni

Intervenuto all’ANSA, Ivan Zazzaroni ha dichiarato:

«La Roma ha liquidato il nostro retroscena come fake, ma il fake vale meno di zero. Non è una smentita credibile, non è una prova di fiducia per l’allenatore, non è soprattutto un modo elegante e rispettoso di relazionarsi con la stampa, cioè di relazionarsi con il proprio pubblico. Pare piuttosto una maldestra e precipitosa marcia indietro, innescata dalla paura dei contraccolpi ambientali che l’esonero di Mou avrebbe per la Roma. Se la pubblicazione del nostro retroscena abbia indotto Friedkin a desistere da una decisione azzardata e controproducente per la Roma, non possiamo che rallegrarcene. Ma non è di un’arrogante smentita che Mou, la squadra e l’ambiente hanno bisogno. Bensì di presenza, di sostegno e di coerenza. Tutta merce di cui, da tempo ormai, a Trigoria non si vede traccia».