Zazzaroni: «Sarri ha il problema Luis Alberto ma non ha nulla contro di lui»

Ivan Zazzaroni è intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio per analizzare la situazione della Lazio di Sarri dopo la pesante sconfitta contro il Verona:

«Mourinho si è accorto di non avere riserve, Sarri, invece, deve ancora adattarsi. Il tecnico di Figline Valdarno ha fatto contropiede anche al Chelsea, ma ha bisogno di una manovra fluida. Ha un gioco lento la sua Lazio, e ora ha il problema di Luis Alberto, incompatibile, secondo il mister, con Milinkovic Savic. Non credo sia una crociata contro il centrocampista spagnolo, comunque, come qualcuno suppone. Vedremo se Maurizio si riscatterà e se riuscirà a far capire ai suoi il suo calcio. Va anche detto che i giocatori biancocelesti avevano un amico come allenatore precedente (Simone Inzaghi), ora la situazione è ben diversa. Grandi difficoltà anche in difesa: il 4-1 non ci sta, è una squadra che deve trovare ancora una sua dimensione».