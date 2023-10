Provedel a Sky: «Loro hanno meritato, noi dobbiamo solo...»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha commentato la sconfitta subita dai biancocelesti contro il Feyenoord: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky, Ivan Provedel ha parlato così dopo Feyenoord-Lazio:

«Per me nessun campanello d’allarme, avere difficoltà in Champions è normale per tutti. Nelle altre gare abbiamo sopperito alle difficoltà, oggi siamo arrivati con l’atteggiamento sbagliato e senza lo spirito necessario per fare punti. Facciamo i complimenti a loro per la gara che hanno fatto e noi dobbiamo pensare a noi. Poi lo vedremo alla prossima in casa. I fattori sono sempre tanti, a partire dal fatto che gli abbiamo concesso troppo. Poi sono stati bravi anche loro e dobbiamo fargli i complimenti. Ora dobbiamo pensare a migliorare e basta. Quando saremo ancora contro di loro gli faremo vedere di che pasta siamo fatti».