Provedel a DAZN: «Parata importante. Voglio ancora la Champions»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha commentato la vittoria contro il Cagliari nell’immediato post-partita: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Cagliari, Ivan Provedel ha parlato così:

«È un intervento che alla fine è stato importante, dovevo essere lì. Non l’avessi fatta mi sarei preso a testate da solo. È andata bene. Dobbiamo essere più lucidi. La partita finisce quando l’arbitro fischia tre volte, sarebbe stato un peccato essere raggiunti cosi con la sola occasione che hanno avuto. La partita non era finita e ho tenuto l’attenzione sul pallone. Se non sei nel centro del gioco rischi di spegnerti o non essere lucido. Il calcio è una questione di momenti e istanti. Questo è il mio dovere, quando gioco poi nella Lazio mi devo preparare a partite di questo tipo. Io parlo per me e credo anche per la squadra, vogliamo giocare nuovamente in Champions. È una competizione che ti dà tante energie e faremo di tutto per tornare tra le prime quattro. La corsa è ancora lunga, quello che conta alla fine è essere tra le prime quattro all’ultima giornata. Chi peggio Lautaro o Osimhen? Stessa cosa, sempre meglio difendere di squadra e non trovarseli davanti».