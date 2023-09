Juric a Sky: «Partita sotto controllo, poi...»

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha commentato la sconfitta contro la Lazio nell’immediato post-partita: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky, Ivan Juric ha parlato così dopo Lazio-Torino:

«Abbiamo fatto una partita subendo niente e controllando bene nel primo tempo. Mi aspettavo qualche accelerazione in più in attacco. Dopo il primo gol è diventato tutto più difficile. Con l’infortunio di Buongiorno ci restano solo tre difensori. Mi è piaciuto Sanabria come secondo attaccante, credo che giocherà ancora in quel ruolo. Abbiamo speso tantissimo contro la Roma, oggi purtroppo ho visto poca cattiveria agonistica».