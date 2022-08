Torino, Juric: «Lazio migliorata molto, su Miranchuk...»

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio: dispiacere per l’assenza di Miranchuk

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric ha presentato la sfida di domani tra Torino e Lazio. Le sue parole riprese da TMW:

«Loro sono migliorati come espressioni di gioco e come uomini, hanno coperto i punti deboli. Con il Bologna l’hanno ribaltata nonostante l’inferiorità numerica. I nostri nuovi hanno avuto qualche acciacco e fanno fatica ad inserirsi, ma penso che siamo pronti. Miranchuk? Mi spiace aveva fatto gol e ora starà fuori per un lungo periodo. Sarà una mancanza enorme, è un giocatore unico in rosa»,