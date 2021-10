Italiano: «Sarri grande allenatore, domani sarà molto difficile». Le parole del tecnico della Fiorentina alla vigilia del match contro la Lazio

Domani Lazio in campo contro la Fiorentina, per il secondo turno infrasettimanale del campionato. Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha presentato la sfida ai canali ufficiali della società, come riportato da fiorentina.it:

SULLE GARE RAVVICINATE: «La gestione delle energie non è semplice, il recupero dalla fatica precedente si fa sentire quando si gioca così spesso. Per fortuna siamo tanti. Stiamo coinvolgendo tutta la rosa, tutti si devono far trovare pronti».

SULLA LAZIO: «La Lazio è un avversario forte, dobbiamo presentarci a Roma con la testa giusta, come fatto col Cagliari, per fare una gara importante. Stiamo crescendo, siamo stati bravi a reagire alle due sconfitte, e penso si stia vedendo un salto mentale da parte di tutti. La testa è ciò che conta, e ci può far fare la differenza domani».

SU SARRI: «Al Napoli ha dato spettacolo. Tutti lo hanno ammirato, e tanti hanno cercato di rubare qualcosa a quel Napoli. E’ un grande allenatore, ha vinto anche all’estero. Lo stimo molto. Affronteremo una squadra ben allenata, forte, ne ho viste tante di partite della Lazio, anche se l’ultima ha perso. Ma sappiamo che sarà molto difficile».

SULL’OLIMPICO: «Ci torniamo, dopo la gara con la Roma. Fu una giornata importante quella per noi, perché anche se perdemmo facemmo un’ottima partita. Stavolta ci sarà più tifo, con l’aumento della capienza, ma stavolta dobbiamo cercare di migliorare quanto fatto fin qui e portar via punti, con fiducia».