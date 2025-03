Italiano avverte la Lazio: «Il nostro chiaro obiettivo è l’Europa e vogliamo fare più punti possibili per riuscire ad ottenerla»

Italiano, il tecnico emiliano esterna la sua gioia per la vittoria contro il Cagliari e lancia un segnale forte alle rivali. Ecco cos ha detto a riguardo

Al termine della partita vinta in rimonta sul Cagliari, Italiano vede con il suo Bologna l’Europa e quindi mette spalle al muro anche la Lazio che stasera con il Milan non può sbagliare. Il tecnico emiliano in conferenza stampa esterna cosi le sue sensazioni a caldo

PAROLE – L’obiettivo dichiarato è quello di entrare in Europa. In queste ultime partite dobbiamo dare il massimo e raggiungere una delle tre Coppe. L’atmosfera che c’è allo stadio è fantastica, perché spinge i ragazzi a non uscire mai dalle gare, anche quelle più difficili. Stiamo sfruttando questa spinta. Quello che invece dobbiamo migliorare è lontano da Bologna e su questo dobbiamo aggiustare qualcosina. Ci aspetta il Verona gara in cui vogliamo fare punti