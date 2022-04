Italiano: «L’Europa sarebbe una ciliegina ma i nostri obiettivi erano altri»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta della Fiorentina contro l’Udinese

COME RIPARTIRE – «Archiviando e pensando alle prossime quattro partite, sono punti importanti. Oggi era un recupero, dobbiamo allungare da qualcuna dietro, oggi non ci siamo riusciti. Può essere la ciliegina sul nostro campionato ma nelle ultime due non siamo stati brillanti, la solita Fiorentina e stiamo perdendo».

EUROPA – «Gli obiettivi erano altri: ricreare entusiasmo, non far soffrire la piazza, non mettere in difficoltà un campionato che poteva diventare come l’abbiamo fatto diventare. Ci teniamo a mantenere questa classifica e vogliamo mantenerla. E’ un campionato fantastico della Fiorentina, dovesse concludersi con l’Europa sarebbe straordinario. Perdere in casa può starci, così no, ma vediamo dove possiamo arrivare. In queste quattro partite possiamo giocarcela».