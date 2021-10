Italiano: «Bicchiere mezzo pieno, abbiamo mostrato grande personalità»

Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine della gara tra Lazio e Fiorentina: ecco le sue parole

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano – al termine della gara contro la Lazio – è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

SUL RISULTATO – «Penso sia una partita in cui tutto può accadere. Abbiamo fatto una signora partita, volevamo portare a casa anche dei punti ma non ci siamo riusciti. Dispiace. Abbiamo avuto tante occasioni che non si sono trasformate in gol. Tutti qui hanno subito la Lazio e noi siamo riusciti a non farli ragionare e questo è segno di grande personalità ed identità».

SULLA CRESCITA DELLA SQUADRA– «Per lavorare prevalentemente nella metà campo avversaria bisogna farci l’abitudine. Con un po’ più di applicazione possiamo risolvere questo problema. Purtroppo non abbiamo fatto punti ma il bicchiere è mezzo pieno. Stiamo riuscendo a fare la partita ovunque».