Italiano: «Ci dispiace non aver regalato la vittoria nel derby ai nostri tifosi. Domani…». Le parole del tecnico della Fiorentina

Intervenuto nella conferenza stampa pre Lazio Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida:

SFIDA DI DOMANI- «Ci dispiace non aver ottenuto punti e regalato la vittoria nel derby ai nostri tifosi. Ci tenevamo tantissimo, è stato un passo falso che ci ha dato fastidio. Ma siamo stati bravi a reagire giovedì, questa squadra non si abbatte e fa vedere che è diversa. In campionato però è un’altra storia, affrontiamo una Lazio che ha grande qualità e dobbiamo prepararci bene, sarà una gara molto difficile».