Italia Under 21, battuta l’Islanda per 3-0: Sottil e Cutrone a segno

Vince anche l’Italia Under 21: 3-0 sull’Islanda. A segno Sottil e poi Cutrone con una doppietta, prossimo appuntamento con l’Armenia

Un altro successo per la Nazionale azzurra. Stavolta, però, è l’Under 21 ad esultare. La squadra del ct Nicolato ha battuto l’Islanda nel percorso per la qualificazione all’Europeo del 2021. A Ferrara, gli azzurrini hanno archiviato la partita con un finale 3-0: a segno Sottil della Fiorentina, e poi due volte Cutrone. Buona prestazione anche per Carnesecchi che protregge più volte il risultato. Martedì, l’Italia dei baby sfiderà l’Armenia sul campo di Catania, intanto si è portata a -3 dall’Irlanda capolista (con una gara in più).